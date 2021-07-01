«الصحة»: أدوية خفض ضغط الدم لا توثر سلبًا على المصابين بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن أدوية خفض ضغط الدم لا توثر سلبًا على المصابين بكورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إن أدوية خفض ضغط الدم لا تؤثر سلبًا على الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن كليات أمراض القلب توصي بالالتزام بتناول دواء ارتفاع ضغط الدم، للحفاظ على مستويات ضغط الدم لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتفاقم أمراض القلب.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 - 18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حماية لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة منها (1389) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.