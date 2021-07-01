«البلديات»: تطبيق الكود السعودي للمباني قد يرفع الأسعار

الرياض - محمد عبدالله - قال الوكيل المساعد لوكالة التعمير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد الصبيحي، إن تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية في الفترة الحالية قد يرفع الأسعار بنسبة معينة، لكنه يحافظ ويقلل من تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يحد من استنزاف اقتصاد الأسرة السعودية.

وأوضح الصبيحي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الإخبارية»، اليوم الخميس، أن كود البناء يقلل على المدى البعيد من التكاليف بدخول المكاتب الهندسية للاستثمار في هذا القطاع مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن كود البناء السعودي يعتبر عنصرًا فاعلًا ومهمًا لتحقيق ضمان السلامة العامة للمباني وتحقيق إمكانية ممارسة العمل المهني في المملكة من خلال القطاع الحكومي والخاص، وتنظيم القطاع لجميع أصناف المباني من خلال مكتب هندسي مصمم أو مشرف أو مقاول منفذ.

وأوضح أن الكود يهدف لوضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وسلامة المباني والمنشآت وترشيد المياه والطاقة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى رفع من جودة المباني والمنشآت والحفاظ على الاقتصاد السعودي.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.