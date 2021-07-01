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«صحة المدينة» تحدد مراكز للحجاج للتطعيم بلقاح الإنفلونزا والحمى الشوكية

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الرياض - محمد عبدالله - حددت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة، الخميس، عددًا من المراكز الصحية داخل المدينة المنورة وفي المحافظات التابعة لها، لخدمة حجاج الداخل لهذا العام.

وستقدم المراكز خدمة التطعيم بلقاح الإنفلونزا والحمى الشوكية في مركز صحي طيبة والصافية ودرة المدينة داخل المدينة المنورة، وفي مركز الشرقية بينبع ومركز بدر ومركز المهد ومركز الصخيرات بالعلا والصلصلة بخيبر ومركز الحناكية ومركز اليتمة بوادي الفرع ومركز مصادر بالعيص.

ودعت صحة المدينة المنورة من تم قبولهم من الحجاج إلى المبادرة بأخذ اللقاح، وذلك بالتوجه مباشرة للحصول عليه دون موعد مسبق، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) حفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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