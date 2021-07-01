الزعاق يتوقع غرة ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، غرة ذي الحجة ويوم عرفة، وعيد الأضحى.

وقال الزعاق، في تصريحات لقناة «العربية»، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذو القعدة ستكمل 30 يومًا.

وتابع: أن يوم الأحد (الموافق 11 يوليو الجاري) غرة شهر ذو الحجة، بينما يوم الإثنين (الموافق 19 يوليو الجاري) يوم عرفة، ليكون يوم الثلاثاء (الموافق 20 يوليو الجاري) عيد الأضحى.

وأشار إلى أن بزوغ القمر بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية دليل قاطع على نهاية الشهر المنصرم وبداية الشهر الجديد.

وأكد أن الأيام الأول والأيام الأخيرة من الشهر تسمى مرحلة الإهلال، ومنذ لحطة ولادة شهر ذو القعدة بسير القمر خلف الشمس متحها من الشرق إلى الغرب يوميا، وبما أن سرعته تفوق سرعة الشمس فيحاول أن يدرك الشمس، وسيدركها فجر السبت 10 يوليو الموافق 30 ذي القعدة.