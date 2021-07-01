الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة حفر الباطن تخريج أولى دفعات «برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية» على مستوى المملكة.

وكرم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري خريجي الدفعة، برعاية الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن.

وقال الدكتور عسيري، إن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات الوبائية ضمن قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة وشركائها لا سيما على مستوى المناطق بتعزيز رصد الصحة العامة، وتحسين الكشف، والاستقصاء والاستجابة للفاشيات، والتواصل الأكثر فعالية، وتحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار، سواء بالأحوال العادية أو أثناء الأزمات، مثمنًا رعاية محافظ حفر الباطن لهذا البرنامج.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي، أن البرنامج يأتي ضمن خطط وزارة الصحة ممثلة بوكالة الوزارة للصحة العامة لدراسة الأوبئة والتعرف على الطرق المناسبة لمكافحتها وتعزيز العمل التكاملي بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والجهات ذات الصلة لتسهيل مجريات العمل وسرعة اتخاذ القرار، عاداً إقامة البرنامج بمحافظة حفر الباطن دعماً لأنشطة وبرامج الصحة العامة بالمحافظة.

ونوه المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة الدكتور سامي بن سعيد المدرع، بأن هذه الدفعة الأولى من البرنامج استمرت 3 أشهر تخللها ورش عمل نظرية تمثل 25% من فترة التدريب يتبعها فترة تدريب عملية على رأس العمل خلال عملهم اليومي المعتاد وتمثل 75% من التدريب، مشيرًا إلى أن المشاركين في البرنامج طبقوا خلال الفترات العملية ما تلقوه في أماكن عملهم بإشراف موجهين مختارين من المنطقة ومشرفي ومدربي برنامج الوبائيات الحقلي.

وأضاف أن برنامج الوبائيات بدأ منذ عام ١٩٨٩م بالتعاون مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، ويُقدم البرامج التدريبية على مستويات مختلفة من دورات قصيرة وبرامج دراسات عليا بالتعاون مع العديد من الجهات، ويستقبل المتدربين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي وقد تخرج في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي ما يقارب 194 متدربًا أتموا تدريبهم بالتعاون مع جامعة الملك سعود.