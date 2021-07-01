مروجو الأخاشيم اختفوا في منزل الأسرة وهاجموا رجال الأمن

كان مركز الأخاشيم الذي يبعد 30 كم عن محافظة شرورة جنوب شرق منطقة نجران، مسرحا للقبض على خلية امتهنت ترويج وتهريب المخدرات، حيث علمت «دوت الخليج» أن إثنين من أفراد الخلية تمكنا لفترة طويلة من التنقل من مكان إلى آخر للهروب من أعين رجال الأمن حتى عصر، يوم الإثنين الماضي، عندما رصدتهم أجهزة مكافحة المخدرات بشرورة أثناء اختبائهما في منزل رب الأسرة بمركز الأخاشيم.

خطة القبض

وبعد إعداد الخطة اللازمة للقبض عليهما ومحاصرة المنزل بادر أحدهم في إطلاق النيران على رجال الأمن حتى تمت السيطرة على الوضع والقبض على الجناة، بالإضافة إلى احتجاز سيارة حديثة داخل المنزل من نوع شاص تويوتا، كما علمت «دوت الخليج» أن الشخص المتوفي متزوج ولديه أولاد، فضلا عن إصابة متهم ثالث ونقله إلى مستشفى شرورة العام وحالته مستقرة، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.

بيان المخدرات

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي قد صرح، مساء اليوم، بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة. مؤكدا أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.