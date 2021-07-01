ديمومة جودة المشاريع ببلدي الأحساء

كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي لأمانة الأحساء، عضو المجلس البلدي المهندس عبدالهادي الغافلي، تبني اللجنة توصية بعقد ورشة عمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بعنوان: «أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة»، لديمومة المشاريع في أفضل حالتها ولتعزيز جودة الحياة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغافلي، أن اللجنة تتابع رفع ملاحظات المواطنين على أعمال المشاريع التي تنفذها أمانة الأحساء، وهناك تعاون و تكامل بين المجلس وأمانة الأحساء، وبدعم وتوجيه من رئيس المجلس الدكتور أحمد البوعلي، ونائبه يوسف الحجي، مضيفاً أن الورشة، تهدف إلى الارتقاء بجودة التشغيل والصيانة الوقائية، وديمومة جودة وسلامة المرافق للمستفيدين، في المرافق العامة والمعدات والألعاب، والأدوات الكهربائية.