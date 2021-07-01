ديمومة جودة المشاريع ببلدي الأحساء

وأكد الغافلي، أن اللجنة تتابع رفع ملاحظات المواطنين على أعمال المشاريع التي تنفذها أمانة الأحساء، وهناك تعاون و تكامل بين المجلس وأمانة الأحساء، وبدعم وتوجيه من رئيس المجلس الدكتور أحمد البوعلي، ونائبه يوسف الحجي، مضيفاً أن الورشة، تهدف إلى الارتقاء بجودة التشغيل والصيانة الوقائية، وديمومة جودة وسلامة المرافق للمستفيدين، في المرافق العامة والمعدات والألعاب، والأدوات الكهربائية.
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