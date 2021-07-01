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المملكة تتقدم للمستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد ، أنه "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين و بدعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-تتقدم بلادنا للعام الثاني على التوالي لتصل للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، إثر إصلاحات كبيرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جعلت بلادنا تحقق هذا التقدم".

وأضاف عبر حسابه الشخصي :"أشكر زملائي في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص على جهودهم التي أسهمت في تقدم المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إثر إصلاحات شملت إطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الإحالة الوطني وتطوير البيئة القانونية."

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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