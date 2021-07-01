شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتقدم للمستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد ، أنه "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين و بدعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-تتقدم بلادنا للعام الثاني على التوالي لتصل للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، إثر إصلاحات كبيرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جعلت بلادنا تحقق هذا التقدم".

وأضاف عبر حسابه الشخصي :"أشكر زملائي في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص على جهودهم التي أسهمت في تقدم المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إثر إصلاحات شملت إطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الإحالة الوطني وتطوير البيئة القانونية."