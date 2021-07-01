شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأسطول الغربي يستقبل قائد القيادة المركزية البحرية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري بقيادة الأسطول الغربي بجدة قائد القيادة المركزية البحرية الأمريكية والأسطول البحري الخامس والقوات المختلطة الفريق البحري تشارلز كوبر، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن البحري وكذلك أهمية تعزيز حرية الملاحة في البحار والممرات المائية الإقليمية.

كما قام الضيف بزيارة بعض الوحدات وبالأسطول الغربي.