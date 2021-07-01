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فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3

يستهدف دعم المواهب الشابة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس معرض تشكيل 3 في صالة العروض بمقرها على طريق الملك خالد على شرف الفنان عبدالله الشلتي وبحضور د. عبدالرحمن آل مفرح والفنان عبدالله حماس.

فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3

دعم المواهب الشابة:

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن المعرض الذي يشارك فيه 35 فنانًا وفنانة، ويأتي ضمن جهود وأعمال ثقافة وفنون أبها لدعم المواهب الشابة حيث مثلوا 95% من المشاركين.

فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3 - متابعات الخليج 365

وحظيت اللوحات المشاركة بتعليقات عميقة من الرائدَين الفنان عبدالله الشلتي والفنان عبدالله حماس مما جعل للمعرض قيمة مضافة وتأثيرًا أعمق.

فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3 - متابعات الخليج 365 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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