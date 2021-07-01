الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

ركائز الملكية الفكرية في أي عمل سينمائي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه يجب أن يتوفر أي عمل سينمائي على ركائز الملكية الفكرية.

مرحلة كتابة النص

وقالت في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “قبل مرحلة الإنتاج هناك مرحلة كتابة نص الفيلم، والكُتاب لهم حقوق ملكية فكرية في كتابة النص”.

التعاقد مع الممثل

وأضافت أنه بالنسبة للممثل يتم التعاقد معه لحفظ حقه وحق صاحب العمل، ومرحلة المونتاج وهي المرحلة النهائية للعمل.

وتابعت الهيئة أنه “في حالة إضافة أي لقطة أو صورة للعمل لا بد من الحصول على إذن كتابي من صاحبها”.

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