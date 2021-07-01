أجواء حارة وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواءً شديدة الحرارة، ورياحًا نشطة وسحبًا رعدية على عدة مناطق غدًا.

أجواء حارة

وفي التفاصيل، توقع المركز أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية.

سحب رعدية

كما توقع المركز، أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، فيما تتأثر سواحل جيزان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل درجة حرارة، بمشيئة الله.

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