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إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف

من أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم

متابعات الخليج 365 - الجوف

أطلقت هيئة التراث مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في منطقة الجوف والحدود الشمالية ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث بضرورة توثيق المنشآت الحجرية في المملكة.

أهم المشاريع العلمية

ويعدّ المشروع من أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم، نظرًا لاحتواء المملكة على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، إضافة إلى تنوع هذه المنشآت في الأشكال والأحجام والوظائف المختلفة.

إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف - متابعات الخليج 365

فترة العصور الحجرية

ومن المخطط أن يقدم المشروع معلومات مهمة وقيّمة تساعد في معرفة الظروف البيئية والثقافية والاجتماعية حول طبيعة هذه المنشآت، وتوسيع مصادر المعلومات عن فترات العصور الحجرية بشكل عام، إضافة إلى أهمية توثيقها والمحافظة عليها على المستوى الوطني وإبراز الدور الحضاري المهم لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية، واستثمارها في المجالات البيئية والثقافية والسياحية.

إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف - متابعات الخليج 365 إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف - متابعات الخليج 365 إطلاق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بالجوف - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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