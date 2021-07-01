وزير الصحة: لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من الفيروس.

وقال الربيعة: “لولا الله ثم اللقاحات لما اختفت عدة أمراض من العالم كانت سببًا في وفاة الملايين”.

وأضاف د. توفيق الربيعة “لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله”.

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم الخميس، عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (17.892) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تقديم لقاح كورونا للفئة العمرية 12-18

وكانت عدة مراكز بدأت في تقديم لقاح فايزر للفئة العمرية من 12-18 سنة وذلك بعد صدور موافقة وزارة الصحة والتأكد من فعالية اللقاح لهذه الفئة العمرية خاصة مع التحورات المستمرة للفيروس.

حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1534) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1487) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (489126) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (469120) حالة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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