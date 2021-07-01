مبادرة بيت الرواية تناقش الرواية التاريخية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت مبادرة بيت الرواية مساء الأربعاء الموافق 30 يونيو بالتعاون مع مقهى لوركا بالرياض التابع لموسوعة أدب، والشريك الأدبي لوزارة الثقافة، أولى أمسيات المجموعة القرائية، حيث ناقشت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة زينب الخضيري مع الروائي عادل الدوسري وبحضور عدد من القراء والقارئات موضوع الرواية التاريخية بين سرد الواقع وتخيله والإنسان التاريخي.

أمسية بيت الرواية

وتناولت الأمسية استعراضًا لعدد من الروايات التاريخية ومناقشتها مثل: (الرياض – نوفمبر 90 لسعد الدوسري، ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، وردة لصنع الله إبراهيم، مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس).

وتهدف المجموعة القرائية التابعة لبيت الرواية إلى خلق حالة قرائية شبابية مكثفة للرواية، ذات مستوى عالٍ من الفهم والمسؤولية الفكرية والأدبية والثقافية، والقدرة على النقد واستكشاف النصوص ومساءلته، تعميق الوعي بأهمية قراءة الرواية –تحديدًا-كضرورة قرائية لجنس أدبي له دور هام ومؤثر في الحياة العامة، تطوير استراتيجيات القراءة وطرق استكشاف النصوص الروائية، وفهم التمثلات الرمزية في الخطاب الروائي.

تسليط الضوء على الروايات ودورها

كما تهدف إلى تسليط الضوء على الروايات ودورها في إثارة الأسئلة والجدل الفكري، وطرح الأفكار الفلسفية والوجودية والقضايا الأكثر حساسية كالقضايا الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كمحاور قابلة للنقاش والتداول الأدبي، نقد النص الروائي ومراجعة تقنياته السردية وخلق زوايا متعددة لرؤية النص والتفاعل الحيوي معه عبر مؤثرات الاندماج السردي والمزج المفاهيمي والفهم النفسي للرواية، تعزيز الفهم والوعي الثقافي والأدبي من خلال استقراء الروايات ومساءلة أفكارها وقضاياها.

وأكد عادل الدوسري في ختام استعراضه أن للتاريخ عدة وجوه، ونحن نقرأ كافة الوجوه من موقف محايد، إن كان ثمة متسع للحياد.

ما هي مبادرة بيت الرواية؟

يذكر أن مبادرة بيت الرواية انطلقت في عام 2019 بإشراف كامل من الدكتورة زينب الخضيري الروائية ورئيسة مبادرة التفرغ الثقافي بوزارة الثقافة، حيث تقدم المبادرة مجموعة من الأنشطة الثقافية والأدبية التفاعلية في سبيل خدمة الرواية، وأعضاءها من الكتاب والأدباء والنقاد المهتمين للارتقاء بالعمل الإبداعي وتأسيس موقع مميز يجمع كافة أطياف الكتاب من الشمال إلى الجنوب وشرق وغرب المملكة، وتتمثل رؤية (بيت الرواية) في إنشاء مجموعة أدبية تعني بالرواية إبداعًا ونقدًا على المستويين المحلي والعربي.

أما رسالتها فهي تعزيز الاهتمام بالرواية محليًا وعربيًا من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات الحية ومتابعة ما يستجد على المستويين الإبداعي والنقدي.

هذا وتهدف المبادرة إلى ما يلي:

1- تسليط الضوء على النماذج الروائية وتحولاتها في المملكة العربية السعودية.

2- الاهتمام بالاتجاهات التجريبية الجديدة للرواية العربية.

3- قراءة الرواية بوصفها نصًا إبداعيًا وثقافيًا في الوقت نفسه.

4- متابعة الاتجاهات النقدية الحديثة للرواية العربية.

5- قراءات في الرواية العربية والعالمية.

6-الاهتمام بانفتاح الرواية على الأجناس الأدبية الأخرى.

7- عمل ورش لتعليم كتابة الرواية بجميع مستوياتها ومراحلها.

8- عمل ورش عمل لكيفية تحويل الرواية إلى سيناريو.

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