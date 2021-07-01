محمد بن مسعود - الدمام - مصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض. جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية. وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان. أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 09:58 PM مصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة" بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة" داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض. جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية. وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان. الكلمات المفتاحية ، بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة" ،

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