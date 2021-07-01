محمد بن مسعود - الدمام - احتفل يحيى حسن عبدالله فقيه عطيف بزواجه من ابنة الشيخ محمد عبدالله فقيه عطيف، بقرية جحا غرب محافظة أحد المسارحة وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، والأصدقاء، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 09:57 PM "عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة "عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة احتفل يحيى حسن عبدالله فقيه عطيف بزواجه من ابنة الشيخ محمد عبدالله فقيه عطيف، بقرية جحا غرب محافظة أحد المسارحة وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، والأصدقاء، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، "عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة ،

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