محمد بن مسعود - الدمام - 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 09:44 PM "المرواني" يحتفل بالدكتورة "سارة" "المرواني" يحتفل بالدكتورة "سارة" احتفل العميد متقاعد محمد بن ظاهر المرواني بتخرج ابنته الدكتورة "سارة" من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، تخصص طب وجراحة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. الكلمات المفتاحية ، "المرواني" يحتفل بالدكتورة "سارة" ،

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