، بريطانيا.. تسجيل أكبر حصيلة لإصابات "كورونا" منذ أكثر من 5 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أصاب 27.989 خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 27.989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 26068 إصابة أمس؛ ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 25 يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير بواقع 22 حالة، مقابل 14 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبلغت حصيلة الإصابات في بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و828463 إصابة بـ"كورونا"؛ منها 128.162 حالة وفاة.بريطانيا فيروس كورونا الجديد