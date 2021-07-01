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أدرجت الولايات المتحدة تركيا، اليوم (الخميس)، في القائمة الأمريكية للدول "المتورطة في تجنيد الأطفال"، وذلك في ظل علاقات أنقرة مع فصيل "فرقة السلطان مراد" المسلح الناشط في سوريا.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا معنونًا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021"، وأدرجت تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.
وذكرت الوزارة في التقرير أن "تركيا تقدم دعمًا ملموسًا لفرقة السلطان مراد في سوريا".
وأضافت أن "هذا الفصيل جند واستخدم أطفالًا كمقاتلين".
من جهته أشار مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.
وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار حلف الناتو على هذه القائمة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائم بين الطرفين.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 09:57 PM
"الخارجية" أشارت إلى أن أنقرة تقدم دعمًا لفرقة السلطان مرادأمريكا تدرج تركيا في قائمة الدول "المتورطة في تجنيد الأطفال"
أدرجت الولايات المتحدة تركيا، اليوم (الخميس)، في القائمة الأمريكية للدول "المتورطة في تجنيد الأطفال"، وذلك في ظل علاقات أنقرة مع فصيل "فرقة السلطان مراد" المسلح الناشط في سوريا.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا معنونًا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021"، وأدرجت تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.
وذكرت الوزارة في التقرير أن "تركيا تقدم دعمًا ملموسًا لفرقة السلطان مراد في سوريا".
وأضافت أن "هذا الفصيل جند واستخدم أطفالًا كمقاتلين".
من جهته أشار مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.
وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار حلف الناتو على هذه القائمة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائم بين الطرفين.
، أمريكا تدرج تركيا في قائمة الدول "المتورطة في تجنيد الأطفال" ،
المصدر : الخليج 365
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