الصحة تسجل 1534 إصابة جديدة بكورونا

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ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم.
إلى ذلك بدأت صحة منطقة المدينة المنورة تقديم الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق (صحتي).
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 377
- الشرقية 337
- الرياض 310
- عسير 156
- جازان 96
- المدينة المنورة 74
- القصيم 62
- نجران 36
- الباحة 29
- تبوك 20
- حائل 19
- الحدود الشمالية 11
- الجوف 7
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