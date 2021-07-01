شكرا لقرائتكم خبر الصحة تسجل 1534 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و13وفاة، فيما تماثلت للشفاء 1487 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 469,120 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم.

إلى ذلك بدأت صحة منطقة المدينة المنورة تقديم الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق (صحتي).

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

