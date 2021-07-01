توفير 30 ألف مقعد للأطفال في المركبات

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وتأتي الاتفاقية تعزيزا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية ليشارك القطاع الحكومي، وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق النفع للمجتمع ويخدم المواطنين.
يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.
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