التشهير بمقيم يبيع شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة

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ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بعرعر المتضمن تغريم المخالف وسجنه لمدة 20 يوما، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.
وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تمكنت من الإيقاع بالمخالف داخل إحدى الاستراحات بمحافظة رفحاء بالتعاون مع الجهات الأمنية.
ماذا ضبط أثناء المداهمة؟
- 6000 قطعة من هواتف وبطاريات وشواحن مغشوشة
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