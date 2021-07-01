شكرا لقرائتكم خبر التشهير بمقيم يبيع شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية يمنية أدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ثبوت تورطه بحيازة وبيع شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بمحافظة رفحاء.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بعرعر المتضمن تغريم المخالف وسجنه لمدة 20 يوما، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تمكنت من الإيقاع بالمخالف داخل إحدى الاستراحات بمحافظة رفحاء بالتعاون مع الجهات الأمنية.

ماذا ضبط أثناء المداهمة؟

