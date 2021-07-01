تدريب الطلاب على تحليل وفحص العينات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم القطاعات التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية لسوق العمل، واستثمار مواهبهم وقدراتهم، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات أمس برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات قسم الكيمياء والميكروبيولوجي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة خلال الفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1442.

وأوضح مدير مختبر السلامة الغذائية خالد الذبياني أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال تحليل وفحص العينات الغذائية، والتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات وفق المواصفات والمقاييس السعودية، والاطلاع على أفضل الممارسات الصحية التي تعتمدها الأمانة بمختبر السلامة الغذائية، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة في البرنامج.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية، اطلع الطلاب والطالبات فيها على مهام مختبر السلامة الغذائية، التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة وجامعة أم القرى لإثراء مهارات وخبرات الدارسين في مختلف المجالات، والتي تدفعهم لمزيد من الإبداع في مستقبلهم المهني.

من جهة ثانية أتلفت أمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضروات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية ومشاركة الضبط الإداري تستهدف الباعة الجائلين في سوق النكاسة الشعبي وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من 1200 طن من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة، و20 كرتونا من السمك غير صالح للاستهلاك معروضة في مباسط مخالفة، إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

وفي السياق ذاته صادرت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية 291 كجم من الخضروات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلمتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.

الهدف من البرنامج التدريبي:

• تأهيل الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية لسوق العمل

• استثمار مواهبهم وقدراتهم

• تطوير مهاراتهم في مجال تحليل وفحص العينات الغذائية والتأكد من سلامتها

• خلوها من أي ملوثات وفق المواصفات والمقاييس السعودية

• الاطلاع على أفضل الممارسات الصحية التي تعتمدها الأمانة بمختبر السلامة الغذائية