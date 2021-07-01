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كما عمل المركز كقناة رسمية لتمكين المستفيدين لحجز المواعيد لفحص كورونا عبر تطبيق صحتي وكذلك كقناة رسمية لمنصة التطوع الصحي، فيما أصبح مركز قطاع الأعمال القناة الرسمية لإجراءات كورونا في مقار العمل، إضافة إلى ذلك فقد شارك الفريق التقني في مركز 937 في بناء التقييم الذاتي لتطبيق موعد وكذلك المشاركة في تحديد أولويات المسح النشط وفقا لآراء المستفيدين.
يشار إلى أن مركز 937 يعمل فيه 3000 أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، وتواصل اجتماعي، والبريد الالكتروني، والتطبيقات الالكترونية، والمحادثة الفورية في موقع الوزارة)، ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 - وتويتر saudimoh937 - والبريد الالكتروني937moh.gov.sa - والمحادثة الفورية الموجودة في موقع الوزارة الرسمي - وتطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )- والشات بوت (المحادثة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937 .
خدمات يقدمها المركز للمستفيدين:
- الاستشارات الطبية
- مع أطباء أكفاء
- حجز المواعيد للمراكز
- الصحية الأولية
- مواعيد عيادات الإقلاع
- عن التدخين
- الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الالكترونية
- الإحالات الطبية وطلبات العلاج
- الشكاوى والبلاغات
- استقبال الاقتراحات
- والأفكار الإبداعية
- الاستفسارات العامة،ومتابعة المعاملات
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