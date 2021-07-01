منع البنوك من المساس بحوالات 13 جهة حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت البنوك والمصارف بالمملكة كافة بعدم حجز أي مبالغ للحوالات المالية الواردة من 13 جهة جرى تحديدها بالتنسيق مع وزارة العدل، والمحولة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ، وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي السعودي. وشملت المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (دعم سكني)، وبنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز». ولفت البنك المركزي إلى أنه في حال تم الاستقطاع بالخطأ فيتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 24 ساعة، مبينا أنه على البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي (الكود) الخاص بها. مبالغ مودعة في حسابات العملاء مستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية:





وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (دعم سكني).



بنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي).



وزارة المالية (بدل سكن).



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي).



صندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز).



وزارة البيئة والمياه والزراعة (إعانة زراعية).



مؤسسة مسك الخيرية (دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان).



الجمعيات الخيرية (تبرعات-إعانات).



مدارس تحفيظ القرآن الكريم وزارة التعليم (مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة).



صندوق النفقة (نفقة).



وزارة المالية (عوائد شهرية)



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعويض مهني).



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (دعم ساند).



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