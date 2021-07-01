السعودية | الصحة السعودية تؤكد خطورة تحورات كورونا لأعمار 12 -18 سنة

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تؤكد خطورة تحورات كورونا لأعمار 12 -18 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية، أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 - 18 عاماً، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وكشف الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.

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1434 إصابة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة منها (1389) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏