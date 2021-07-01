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أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وذكرت المنظمة في بيان أن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة على الأقل.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:55 PM
بينها "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"130 دولة توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات
أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وذكرت المنظمة في بيان أن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة على الأقل.
، 130 دولة توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات ،
المصدر : الخليج 365
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