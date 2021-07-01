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محمد بن مسعود - الدمام - اختار نادي الفيصلي، الخميس، صربيا، كوجهة للمعسكر الإعدادي الذي سيحتضن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، تأهبًا لموسم 2021-2022.
وأبان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن الإدارة اتخذت قرار اختيار صربيا بعد مشاورات مع الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفريق في الموسم المقبل؛ حيث وقف الأخير على جميع التجهيزات.
وتنطلق استعدادات "عنابي سدير" في الخامس من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الفحوص الطبية في السادس منه، ومن ثم تغادر البعثة إلى صربيا الـ14 من الشهر ذاته؛ حيث يستمر المعسكر لمدة 20 يومًا.الفيصلي
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:51 PMصربيا تجهز الفيصلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد
اختار نادي الفيصلي، الخميس، صربيا، كوجهة للمعسكر الإعدادي الذي سيحتضن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، تأهبًا لموسم 2021-2022.
وأبان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن الإدارة اتخذت قرار اختيار صربيا بعد مشاورات مع الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفريق في الموسم المقبل؛ حيث وقف الأخير على جميع التجهيزات.
وتنطلق استعدادات "عنابي سدير" في الخامس من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الفحوص الطبية في السادس منه، ومن ثم تغادر البعثة إلى صربيا الـ14 من الشهر ذاته؛ حيث يستمر المعسكر لمدة 20 يومًا.
، صربيا تجهز الفيصلي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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