شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مراهق في القطيف يتطعم ضد كورونا ويوجه رسالة للخائفين من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

شهد مركز التطعيم في مستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف إقبال كبير من الفئة العمرية 12-18 عاما على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القطيف.

وروى "هادي القاسم" البالغ من العمر 12 عاما تجربته في تلقي اللقاح، لافتا إلى أن والديه هم من قاموا بتشجيعه على تلقي اللقاح.

وأكد أن التجربة كانت من ممتعة، داعيًا الخائفين من التطعيم إلى المبادرة بحجز موعد وتلقي اللقاح حفاظًا على حياتهم ووقايتهم من الفيروس.