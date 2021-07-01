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شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تتفاعل مع شكوى إهمال في صيانة قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):تفاعلت " الصحة_937" مع شكوى مواطن عن وجود إهمال في صيانة قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.
وقال "المواطن" في تغريدته الموجهة لـ "الصحة – 937": "إهمال في صيانة قسم الطواري بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.. لا نظافة ولا اضاءات تعمل في غرف المرضى.. تم اخذ عينة الدم بفلاش الجوال".
وردت وزارة الصحة عليه: "وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.. إذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك".