شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تتفاعل مع شكوى إهمال في صيانة قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تفاعلت " الصحة_937" مع شكوى مواطن عن وجود إهمال في صيانة قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.

وقال "المواطن" في تغريدته الموجهة لـ "الصحة – 937": "إهمال في صيانة قسم الطواري بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.. لا نظافة ولا اضاءات تعمل في غرف المرضى.. تم اخذ عينة الدم بفلاش الجوال".

وردت وزارة الصحة عليه: "وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.. إذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك".