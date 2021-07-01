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"الصحة" تتفاعل مع شكوى إهمال في صيانة قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تفاعلت " الصحة_937" مع شكوى مواطن عن وجود إهمال في صيانة قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.

وقال "المواطن" في تغريدته الموجهة لـ "الصحة – 937": "إهمال في صيانة قسم الطواري بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.. لا نظافة ولا اضاءات تعمل في غرف المرضى.. تم اخذ عينة الدم بفلاش الجوال".

وردت وزارة الصحة عليه: "وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.. إذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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