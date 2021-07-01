شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 99% من المنومين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة أن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كشفت وزارة الصحة أن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح. وجاءت هذه النتائج خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021. ونشرت صحيفة "صدى" خبرًا يفيد بأن الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، صرح بأن المملكة لديها إمكانيات لتصنيع اللقاحات ومساعدة الدول المحتاجة.