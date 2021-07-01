شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي" يلزم شركة التأمين بإبرام عقود مع مقدمي الخدمة المعتمدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي عن تحديث المادة 93 من اللائحة التنفيذية، لتلزم بموجبها شركة التأمين بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من قبلها.

وأضافت أن المادة التي تم تعديلها ستكون بالنص التالي :"تقوم شـركة التأمين في سبيل الوفاء التزاماتها نحو توفير منافع الوثيقة بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من المجلس، أو من خلال تعاقد شركات إدارة المطالبات مع مقدمي الخدمة نيابة عن شركة التأمين، دون الإخلال بمسؤولية شركة التأمين القانونية بمواجهة مقدمي الخدمة".

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن أهـدافها الاستراتيجية في تمكين مقـدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم والمحافظة على المرونة والعدالة والشفافية في التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية.