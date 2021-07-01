«أمانة جدة» تفعِّل خطط الاستعداد لموسم حج 1442

الرياض - محمد عبدالله - فعّلت أمانة محافظة جدة، خطة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، حيث سيجري تكثيف أعمال الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة، وكذلك على طريق الحرمين وطريق الهجرة وهدى الشام، والتي تشكل نقاط عبور لنقل الهدي والأضاحي، فضلاً عن متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.

وأشارت الأمانة إلى أنّ الاستعدادات تتضمن رفع جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالًا خلال هذا الموسم، بالإضافة لتفعيل خطة النظافة لتشمل مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الواجهات البحرية.

وبينت أمانة جدة استمرار الجهود في تهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، وذلك بأعمال الصيانة اللازمة وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقًا لخطة الموسم المعتمدة.

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