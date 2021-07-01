الإطاحة بمواطِنَين في الرياض أتلفا 4 أجهزة صراف آلي أثناء سرقتها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الخميس، القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا 4 أجهزة صراف آلي لبنوك في مدينة الرياض، أثناء محاولتهما صرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صراف آلي لبنوك في مدينة الرياض، أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وأشار متحدث الشرطة إلى أنه جرى إيقاف المواطنين، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.