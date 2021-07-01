ضبط مصنع ومعملَين غذائيين مخالفين بالقطيف

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة الغذاء والدواء، مصنعاً ومعملَين غذائيين مخالفين للاشتراطات الصحية والنظامية بمحافظة القطيف.

جاء ذلك خلال جولات الفرق الميدانية المشتركة للتأكد من سلامة الأسواق والمنشآت واستيفائها للاشتراطات الصحية والبلدية.

وجرى إغلاق المصنع والمعملَين، والتحفظ على المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

وتمثلت تجاوزات المضبوطة للمصنع والمعملَين في عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة، وسوء النقل والتخزين للمواد الغذائية وحفظها بدرجات حرارة تأثر على صلاحية استهلاكها، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، إلى جانب عدد من المخالفات الصحية والفنية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات البلدية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات 940.