6 شروط لإصدار جواز سفر لأفراد الأسرة بعمر أقل من 15 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، شروط إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة بعمر أقل من 15 سنة.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إنه لإصدار الجواز يجب التحقق من الشروط التالية:

1- لم يتم إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة.

2- وجود عنوان وطني لك مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز المصدر إليه.

3- يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة.

4- تواجد فرد الأسرة داخل المملكة العربية السعودية.

5- سداد رسوم إصدار الجواز.

6- ألا يكون لدى فرد الأسرة جواز سفر.

وأكدت أن طريقة الوصول للخدمة يكون من خلال خدمات أفراد الأسرة ثم نختار خدمات ثم إصدار الجواز السعودي.