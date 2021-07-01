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6 شروط لإصدار جواز سفر لأفراد الأسرة بعمر أقل من 15 عامًا

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، شروط إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة بعمر أقل من 15 سنة.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إنه لإصدار الجواز يجب التحقق من الشروط التالية:

1- لم يتم إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة.

2- وجود عنوان وطني لك مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز المصدر إليه.

3- يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة.

4- تواجد فرد  الأسرة داخل المملكة العربية .

 5- سداد رسوم إصدار الجواز.

6- ألا يكون لدى فرد  الأسرة جواز سفر.

وأكدت أن طريقة الوصول للخدمة يكون من خلال خدمات أفراد الأسرة ثم نختار خدمات ثم إصدار الجواز السعودي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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