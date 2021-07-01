علمت «دوت الخليج» أن معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، يعتزم بناء نموذج تنموي سعودي للتوظيف، في ضوء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويسعى معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم، وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعداد مجموعة من التقارير والدراسات، التي تفيد متخذي القرار في هذا المجال.

وفي هذا السياق يقوم صندوق الموارد البشرية من خلال المرصد الوطني، بعمل تقرير حول توصيف لنموذج تنموي اقتصادي، يحدد القدرات الاستيعابية للتوظيف وخاصة في القطاع الخاص، على مدى مراحل تطور الرؤية حتى 2030، ويتخلل النموذج تحليل للوظائف المستهدفة والممكنة في القطاع الخاص.

وحيث إن هذه التقارير تتطلب الحصول على مجموعة من البيانات المختلفة. ولفت المعهد إلى أن النموذج التنموي السعودي: هو البناء الهيكلي لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من جميع جوانبها الاستثمارية والتمويلية والإنتاجية والتشغيلية والبشرية والتسويقية والتشريعية.

ودعا المعهد ذوي العلاقة إلى المشاركة بتعبئة الاستبانة على الرابط أدناه بغرض جمع بعض البيانات المهمة في بناء النموذج التنموي السعودي..