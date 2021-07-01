‏إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل 

ذكرت وزارة التعليم أنها ستعلن عن نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل. وقالت المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقاً لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 1442هـ.



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