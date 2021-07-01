لجنة النقل بالشورى تجتمع برئيس البريد السعودي

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى امس اجتماعًا «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب بن عايد المطيري، بمشاركة رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور آنف بن أحمد أبانمي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري، وعدد من مسؤولي المؤسسة، وذلك لمناقشة تقرير الأداء السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور، التي تناولها التقرير السنوي في مقدمتها استراتيجية «مقدام» التي أُطلقت منتصف 2019، وأهم مؤشرات الأداءٍ لمتابعة الاستراتيجية، ومستوى التقدم في تحقيقها لعام 2020م، والمدة الزمنية للخطة الإستراتيجية الحالية، كما بحثت اللجنة المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة نحو التخصيص, إضافة إلى العلامة التجارية «سبل» الذي أطلقتها المؤسسة منذ فترة وجيزة، وعمل المؤسسة تجاه توحيد تصاميم ومواقع الفروع لتتماشى مع الإستراتيجية الموضوعة وتحقيق تطلعاتها في تحسين تجربة العميل.

كما ناقشت اللجنة ومسؤولو المؤسسة خطة المؤسسة المستقبلية، في الاستفادة من العنوان الوطني وتطويره، والتوسع فيه، وتسهيل عملية توصيل البعائث، وأهم المعوقات التي تحد من التوسع في العنوان الوطني وربطه مع الخرائط العالمية، كما تم استعراض العمل القائم لتحقيق أعلى مستوى من خصوصية البيانات لتجنب الثغرات التي تحدد هوية صاحب العنوان.

ودرست اللجنة في اجتماعها أهم الخطط المستقبلية والمبادرات، التي تنفذها المؤسسة والمتعلقة بكفاءة الإنفاق، وكذلك الصعوبات المتمثلة في عدم استفادة بعض الجهات الحكومية من الخدمات البريدية واللوجستية المقدمة لها، والحلول المقترحة التي تراها المؤسسة، لتشجيع الجهات على الاستفادة من هذه الخدمات، وما مدى استفادة الجهات الحكومية المختلفة من العنوان الوطني للقيام بعملها وتقديم خدماتها، خصوصا خدمات الطوارئ.

يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقاريرها، المتضمنة توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة المجلس.