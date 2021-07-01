عاجل | القبض على مطلوبين في قضايا أمنية بشرورة

وأوضح النجيدي أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.
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