اخبار السعوديه

عاجل | الرياض: القبض على مواطنين أتلفا أجهزة صرف آلي

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40 فنيا يشاركون بأعمال رفع ثوب الكعبة

شارك في أعمال رفع ثوب الكعبة 40 فنيا، بجانب عدد من مختصي الجودة والصحة والمشرفين والمراقبين، ورجال الأمن والسلامة.وأكد عدد من منسوبي...

882890cd79.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
754a1dec39.jpg21 ذو القعدة 1442 هـ

بناء نموذج تنموي سعودي للتوظيف

علمت «دوت الخليج» أن معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، يعتزم بناء نموذج تنموي...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

مكة المكرمة: ضبط 91 شخصا خالفوا تعليمات

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 91 شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا،...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

‏إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل 

ذكرت وزارة التعليم أنها ستعلن عن نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل.وقالت المتحدث باسم التعليم العام...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ
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لجنة النقل بالشورى تجتمع برئيس البريد السعودي

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى امس اجتماعًا «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل | القبض على مطلوبين في قضايا أمنية بشرورة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا في مجالات الشؤون الإسلامية

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس الواحد والعشرون من شهر ذو...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

ضوابط قبول من تعدى 25 عاما في جامعة أم القرى

بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1442 هـ

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