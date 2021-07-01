عاجل | الرياض: القبض على مواطنين أتلفا أجهزة صرف آلي

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40 فنيا يشاركون بأعمال رفع ثوب الكعبة
شارك في أعمال رفع ثوب الكعبة 40 فنيا، بجانب عدد من مختصي الجودة والصحة والمشرفين والمراقبين، ورجال الأمن والسلامة.وأكد عدد من منسوبي...
بناء نموذج تنموي سعودي للتوظيف
علمت «دوت الخليج» أن معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، يعتزم بناء نموذج تنموي...
مكة المكرمة: ضبط 91 شخصا خالفوا تعليمات كورونا
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 91 شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا،...
إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل
ذكرت وزارة التعليم أنها ستعلن عن نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الخميس المقبل.وقالت المتحدث باسم التعليم العام...
لجنة النقل بالشورى تجتمع برئيس البريد السعودي
عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى امس اجتماعًا «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو...
عاجل | القبض على مطلوبين في قضايا أمنية بشرورة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج...
الشؤون الإسلامية والأوقاف المصرية توقعان برنامجًا تنفيذيًا في مجالات الشؤون الإسلامية
وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس الواحد والعشرون من شهر ذو...
ضوابط قبول من تعدى 25 عاما في جامعة أم القرى
بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من...
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