وزارة الحج والعمرة السعودية تعمل على فرز المتأهلين وإبلاغهم برسائل نصية

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أكد وزارة الحج والعمرة السعودية تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.



وقال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد إن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة، حيث بغلت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%.

وأوضح أن معالجة الطلبات تمت خلال 10 أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد سعيد أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعياً لتطوير استراتيجة الوزارة في استخدام التقنيات.

ولفت إلى أنها ارتكزت على عدد من المعايير الصحية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكتروني من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.