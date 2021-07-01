محمد بن سلمان يتكفل بعلاج البراق في بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاج الدكتور ناصر البراق -شفاه الله- في بريطانيا.

مواطنون يثمنون مبادرة محمد بن سلمان

وقد عبر العديد من المواطنين عن خالص شكرهم لهذه اللفتة الإنسانية من ولي العهد حيث قال عبدالله بن دهام: ”الله يحفظ ولي العهد.. والله يشفي الدكتور ناصر البراق وسمو سيدي الوفاء عنوانه وجعلها الله بموازينه آمين”.

أما “ابن سعيد المحجوب” فقال: ” شكرًا لسمو الأمير وبارك الله في عمرك.. الدكتور البراق كفاءة سعودية في الإعلام والثقافة ترك انطباعًا جيدًا في المغرب حين كان مشرفًا على الملحقية الثقافية لجهوده في تعزيز علاقات التعاون والانفتاح بين مثقفي البلدين الشقيقين”.

وقال فواز بن عوض: ” الله يجزيه ألف خير.. ويجعلها في ميزان حسناته.. ويشفي الدكتور البراق وجميع مرضى المسلمين”.

من هو ناصر البراق ؟

يذكر أن ناصر البراق هو عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشغل في السابق العديد من المناصب من بينها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من المغرب والسودان.

وقد تعرض البراق لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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