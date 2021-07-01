شرطة الرياض تطيح بمواطنَين أتلفا 4 صرافات آلية بغرض سرقتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - واس

‎ألقت شرطة الرياض القبض على مواطِنَين أتلفا (4) أجهزة صراف آلي أثناء محاولتهما سرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صرف آلي لبنوك في مدينة الرياض، وذلك أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

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