مع ارتفاع درجات الحرارة.. 6 فئات تفقد سوائل الجسم سريعًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الصحة العامة الدكتور محمد أشرف، أن هناك بعض الفئات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع من غيرهم، كما أن جهازهم المناعي يكون أضعف من الفئات العمرية الأخرى.

فقدان السوائل والجفاف:

وقال في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365 “، إن هذه الفئات تشمل: كبار السن والأطفال والمصابين بسوء التغذية ومرضى السكري والكلى وأمراض القلب يفقدون سوائل الجسم بشكل أسرع.

ولفت إلى أن كبار السن والأطفال لا يستطيعون مواجهة ارتفاع درجات حرارة الأجواء الخارجية خلال فترة الظهيرة، وقد تسبب لهم حرارة الجو الشديدة تدهورًا في الجسم، مما يؤثر على المخ والقلب والكلى، كما تسبب الجفاف والفقدان المفاجئ للسوائل الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفي هذه الحالات يجب أن يخضع الشخص للعلاج الطبي بشكل سريع.

تأثر الأجهزة الحيوية بارتفاع درجات الحرارة:

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة سوء التغذية ومرضى السكري والكلى وأمراض القلب، هم أيضًا أكثر عرضة لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة، لأن أجسادهم لا يمكنها مواجهة الضغوط الناتجة عن الحرارة الشديدة، إذ إن تعرضهم لأشعة الشمس العالية يرفع درجة حرارة أجسامهم ويؤثر على الأجهزة الحيوية في الجسم بما في ذلك الدماغ.

خلل توزيع العناصر:

واختتم الدكتور أشرف بالقول، مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث هناك خلل في توزيع بعض العناصر المهمة مثل البوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات والأملاح في السم مما يؤثر على الدماغ، وتسمى هذه الحالة الاعتلال الدماغي الأيضي، لذا لا يستطيع جسم الفرد الصمود أمام ارتفاع درجات الحرارة فيشعر بالإنهاك والتعرق والخمول والكسل، والغثيان، والتقيؤ، والصداع، وانخفاض ضغط الدم، مما يؤثر على آلية عمل الجسم.

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