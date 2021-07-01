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تساءل عدد من مرتادي طريق محمد صالح بمخطط 7 بالشرائع، وتحديدًا الشارع الرابط بين الخضراء وشارع محمد صالح عن دور الجهات ذات العلاقة في مراقبة الطرق وما تتعرض له من تلفيات نتيجة تسربات المياه، والتي تمتد بعضها لتصل إلى قرابة الأسبوع كما حدث في الشارع المذكور أعلاه.
وتسبّب تسرب بسيط في المياه نتيجة حفريات سابقة بإحداث ضرر في الشارع استمرّ لعدة أيام تسبّب بتسرب المياه في الشارع وإتلاف الطبقة الإسفلتية امتدّ لعشرات الأمتار مكونًا تجمعًا للمياه زاد مع تلف الإسفلت ويخشى من تسببه بهبوط للحفريات السابقة في الشارع ذاته.
"الخليج 365" وقفت مساء اليوم على الموقع ووثقت صورًا للتسرب ومدى الضرر الذي تسبب فيه وتأثيره على الطريق.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 06:49 PM
استمرّ لعدة أيام محدثًا تجمُّعًا بمخطط 7.. و"الخليج 365" وثّقته بالصورمكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة
تساءل عدد من مرتادي طريق محمد صالح بمخطط 7 بالشرائع، وتحديدًا الشارع الرابط بين الخضراء وشارع محمد صالح عن دور الجهات ذات العلاقة في مراقبة الطرق وما تتعرض له من تلفيات نتيجة تسربات المياه، والتي تمتد بعضها لتصل إلى قرابة الأسبوع كما حدث في الشارع المذكور أعلاه.
وتسبّب تسرب بسيط في المياه نتيجة حفريات سابقة بإحداث ضرر في الشارع استمرّ لعدة أيام تسبّب بتسرب المياه في الشارع وإتلاف الطبقة الإسفلتية امتدّ لعشرات الأمتار مكونًا تجمعًا للمياه زاد مع تلف الإسفلت ويخشى من تسببه بهبوط للحفريات السابقة في الشارع ذاته.
"الخليج 365" وقفت مساء اليوم على الموقع ووثقت صورًا للتسرب ومدى الضرر الذي تسبب فيه وتأثيره على الطريق.
، مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة ،
المصدر : الخليج 365
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