محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح



الكلمات المفتاحية 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 06:34 PM "الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح "الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح ‏أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا‬⁩ في العناية الحرجة لم يتلقوا ⁧‫اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح ،

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