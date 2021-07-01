، رئيس ‎بلدية تربة حائل يصدر قرارات بترقية لـ3 موظفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس ‎بلدية تربة بمنطقة حائل، سعد بن عبد الرحمن الشبرمي، اليوم الخميس، قرارات لترقية ثلاثة من موظفي البلدية عن طريق منصة "مسار".

وشملت القرارات: ترقية عقيل غربي الشمري إلى المرتبة السادسة على وظيفة "أمين مستودع"، وفهيد عواد الشمري إلى المرتبة الخامسة على وظيفة "سكرتير"، وإبراهيم سليمان الشمري إلى المرتبة الثالثة على وظيفة "كاتب".

وعبّر المرقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية تربة حائل سعد الشبرمي، على صدور قرارات ترقيتهم التي تدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.