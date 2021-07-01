السعودية | الصحة: التحورات الحالية لكورونا قد تُصيب الأطفال

أكدت وزارة الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 – 18 عاما ، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس ، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة منها (1389) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏